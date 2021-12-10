Новый список с именами нарушителей карантина опубликовали в ДСЭК города Алматы

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Еще 13 алматинцев были наказаны за посещение общественных мест с "красным" статусом в системе Ashyq. Каждый из них нарушил 14-дневный домашний карантин, передает официальный сайт городского ДСЭК.

Указывается, что всех нарушителей оштрафовали на 30 МРП (87 510 тенге).

В ведомстве отметили, что алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали ЦОНы, ТРЦ, рынки, аэропорт, магазины и другие объекты. Никого из них на территорию объектов не допустили.

Всех горожан, находящихся на амбулаторном лечении от КВИ, еще раз призвали не нарушать домашний карантин и проявить гражданскую ответственность перед обществом.

Контактным лицам также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

С полным списком нарушителей карантина можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 648 новых случаев COVID-19. Кроме того, утром мы сообщали, что в "красной" зоне по КВИ 648 новых случаев648 новых случаев COVID-19. Кроме того, утром мы сообщали, что в "красной" зоне по КВИ не осталось ни одного региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946411-novyy-spisok-s-imenami-narushiteley-karantina-opublikovali-v-dsek-goroda-almaty/