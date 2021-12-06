О реакции детей на прививку от коронавируса рассказали в УОЗ Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали сегодня на брифинге рассказала о реакции детей на прививку от коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня среди детей не было зафиксировано ни одного случая неблагоприятного проявления иммунизации в городе Алматы", - заявила Мырзагали.

Она призвала воспользоваться возможностью провакцинировать своих детей и близких.

"Через вакцинацию мы можем вернуться к доковидному периоду", - заявила замглавы УОЗ.

Ранее Лаура Мырзагали сообщала, что более 3 тыс. алматинцев записались на платную вакцинацию препаратом Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945522-o-reaktsii-detey-na-privivku-ot-koronavirusa-rasskazali-v-uoz-almaty/