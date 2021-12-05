Еще почти 100 казахстанцев заболели пневмонией с признаками КВИ

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Пневмонию с признаками коронавируса диагностировали еще 95 казахстанцам. Такие данные приводит Минздрав РК в своем официальном Telegram-канале.

За 3 декабря пневмонию с признаками коронавируса выявили у 95 казахстанцев. Еще двое человек, по тем же данным, скончались от осложнений болезни.

Помимо 686 случаев заражения коронавирусом, накануне было зафиксировано 15 смертей от инфекции.

Ранее мы публиковали данные по заболеваемости COVID-19 за 4 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945319-esche-pochti-100-kazahstantsev-zaboleli-pnevmoniey-s-priznakami-kvi/