Как долго будут действовать "зеленые" будни в ТРЦ Нур-Султана, рассказал Кульгинов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Нур-Султана на брифинге в СЦК разъяснил, для чего были введены "зеленые" будни в столичных ТРЦ и как долго эта ограничительная мера будет действовать, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они напомнили, что "зеленые" будни были введены акиматом города. В этой связи они поинтересовались, каких результатов удалось добиться с момента введения данной инициативы и планируется ли ее расширять на торговые дома.

"Вопрос стабилизации эпидситуации очень важный. Чтобы улучшить ее, необходимо чтобы вакцинация проходила в полном объеме, чтобы жители наши, которые по состоянию здоровья подлежат вакцинации, привились. Вирус постоянно мутирует, и риски сохраняются и где-то увеличиваются. Дельта-штамм появился, теперь штамм "омикрон". В будущем какие штаммы могут появиться, мы не знаем. И ученые, и медики говорят – единственный путь в борьбе с пандемией – это вакцинация и коллективный иммунитет", – сказал Алтай Кульгинов.

Столичный градоначальник напомнил, что "зеленый" статус в приложении Ashyq получают лишь вакцинированные против коронавируса граждане.

"Для того чтобы стимулировать население к вакцинации, были такие предложения. Где у нас массовые скопления? Это ТРЦ. (Такая мера была введена – прим. ред.) для того, чтобы туда люди приходили уже вакцинированные, чтобы, во-первых, себя не подвергать риску, во-вторых, людей, которые там ходят. Вот в этих целях такие решения были приняты, и пока эти решения остаются в силе, пока мы все не вакцинируемся", – подчеркнул аким столицы.

Такая мера, добавил Кульгинов, позволила, повысить количество желающих привиться против КВИ, а также позволила городу перейти из "красной" в "желтую" зону.

"Наша задача перейти в "зеленую" зону. Это не простой вопрос. Тем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, чем меньше рисков будет", – резюмировал Алтай Кульгинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945172-kak-dolgo-budut-deystvovat-zelenye-budni-v-trts-nur-sultana-rasskazal-kulginov/