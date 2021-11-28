Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

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Ученые из Израиля придумали, как уничтожить коронавирус за две секунды. Свыше 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за такой промежуток времени позволяет уничтожить применение миллиметровых волн.

Это удалось выяснить ученым из Ариэльского университета. Результаты исследования опубликовали в журнале Environmental Chemistry Letters, пишет РИА Новости.

Сообщается, что ученые изучили воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на инфекцию и обнаружили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды.

"Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров", - объяснил соавтор данного исследования, профессор Моше Эйнат.

Подчеркивается, что в медицине широко применяют миллиметровые волны, например, для борьбы с раковыми клетками. Волны также используются для передачи энергии.

Исследователи заметили, что такие волны способны повышать температуру, а это позволяет убивать вирусные частицы. Подчеркивается, что данный способ подходит для применения на различных деликатных поверхностях.

Тем не менее, авторы исследования сомневаются в том, что этот метод подойдет для борьбы с коронавирусом в теле человека.

Ученые опробовали новую технологию на полиовирусе и добились аналогичной с коронавирусом эффективности.

"Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час. И кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным", - прокомментировал исследование руководитель проекта доктор Габи Гарлитц.

Под воздействием волн погибает 99,8% вирусных частиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944287-uchenye-nashli-sposob-unichtozhit-koronavirus-za-dve-sekundy/