Названы противопоказания к вакцинации подростков "Спутником M"

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Вакцинация подростков "Спутником М" противопоказана в случаях тяжелой аллергический реакции, инфекционных и неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.

Отмечается, что все противопоказания указаны в инструкции к препарату.

Кроме того, "Спутник М" не следует ставить подросткам от 12 до 17 лет при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы. Препарат также может представлять риск для людей с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

Побочные эффекты после вакцинации могут появиться в легкой или средней степени выраженности в первый или во второй день. Затем они исчезнут в течение трех суток.

"Иммунизация препаратом "Гам-ковид-вак-М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", - говорится в инструкции.

Напомним, центр Гамалеи получил регистрацию на вакцину "Спутник M" для возрастной категории от 12 до 17 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943901-nazvany-protivopokazaniya-k-vaktsinatsii-podrostkov-sputnikom-m/