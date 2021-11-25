Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 для подростков

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Центр Гамалеи получил регистрацию на вакцину "Спутник M" для возрастной категории от 12 до 17 лет, передает РИА Новости.

Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", – заявил он.

Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, вакцинация подростков будет осуществляться только на добровольной основе и при согласии родителей.

В пресс-службе российского Минздрава сообщили, что вакцина для подростков будет называться "Гам-КОВИД-Вак М".

"Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина "Спутник V", которой в мире привито уже более 100 миллионов человек, и "Спутник Лайт", – говорится в сообщении.

"Гам-КОВИД-Вак М" будет вводиться двумя дозами с интервалом в 21 день.

В ведомстве отметили, что вакцина прошла необходимые клинические исследования, продемонстрировав высокую эффективность и безопасность.

Ранее Владимир Путин заявил, что привился экспериментальной назальной вакциной от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943808-rossiya-zaregistrirovala-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-podrostkov/