Гинцбург рассказал о реакции ученых на изменения коронавируса

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Директор Центра имени Гамалеи рассказал, как ученые реагируют на изменение коронавируса, передает РИА Новости.

По словам Александра Гинцбурга, работа по этим направлениям ведется учеными центра.

"Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Все это в прогрессе, все это мы делаем", - сказал Гинцбург.

Сейчас ученые Центра имени Гамалеи занимаются разработкой препарата, который будет направлен на защиту уже инфицированных пациентов. Со следующего года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия.

Ранее Гинцбург заявил, что крупных прорывов в исследовании коронавируса учеными в мире пока нет. А также назвал причину отсутствия вакцины от COVID-19, которой можно прививаться раз в несколько лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943478-gintsburg-rasskazal-o-reaktsii-uchenyh-na-izmeneniya-koronavirusa/