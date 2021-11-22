Врач развеял миф о различии иммунитетов у переболевшего и привитого

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Врач развеял миф о разнице между иммунитетом переболевшего и вакцинированного, передает РИА Новости.

Миф о том, что иммунитет вакцинированного намного сильнее, чем у переболевшего COVID-19, не является правдой.

"У нас нет таких данных о том, что иммунитет более слабый. Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается ли он путем заболевания или путем постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет", - говорит главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Он отметил, что иммунитет после вакцинации достается человеку более легко, чем после заболевания. В последнем случае у переболевшего спустя даже длительное время остаются последствия после недуга.

Ранее Гинцбург назвали причину отсутствия "долгосрочной" вакцины от COVID-19, которой можно прививаться раз в пять или десять лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943308-vrach-razveyal-mif-o-razlichii-immunitetov-u-perebolevshego-i-privitogo/