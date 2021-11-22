Врач рассказала, что COVID-19 приводит к развитию сахарного диабета

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Врач рассказала, что COVID-19 может стать причиной развития сахарного диабета, передает РИА Новости.

Тяжелому течению заболевания COVID-19 наиболее подвержены пациенты с хроническими заболеваниями. Однако бывали случаи, когда, наоборот, коронавирус становился причиной развития сахарного диабета. Такое явление врачи выяснили недавно.

"На втором году борьбы с COVID-19 ученые выяснили, что тяжелое и среднетяжелое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", - говорит эндокринолог Светлана Шокур.

Она добавила, что производящие инсулин и снижающие уровень глюкозы в крови бета-клетки поджелудочной железы становятся мишенями для коронавируса и начинают подвергаться разрушению.

К запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа приводит вызванное COVID-19 состояние. Оно сопровождается развитием воспаления и усиливается производством активных форм кислорода. В итоге повышается инсулинорезистентность, а чувствительность тканей к инсулину снижается.

Шокур отметила, что при легком течении риск заболевания ниже. Как показало недавнее исследование ученых, такое последствие наблюдалось у 17 процентов заболевших COVID-19 в тяжелой форме. У тех, кто болел в легкой форме - всего один или два процента случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943226-vrach-rasskazala-chto-covid-19-privodit-k-razvitiyu-saharnogo-diabeta/