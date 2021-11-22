Карантин ослабят в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня в Алматы ожидается смягчение карантинных мер - неделю назад мегаполис впервые за полгода перешел в "зеленую" зону по COVID-19.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", с 22 ноября в Алматы возобновят деятельность все перевозчики, в том числе и на туристических маршрутах.

Без ограничений заработают вокзалы, ЦОНы, а также организации образования, столовые, бани, спортивно-оздоровительные центры и салоны красоты.

Рестораны, кафе смогут функционировать при заполняемости не более 50%. Главное условие – объект должен быть участником системы Ashyq.

Напомним, 14 ноября южная столица покинула "желтую" зону и перешла в "зеленую".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943224-karantin-oslabyat-v-almaty/