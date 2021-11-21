Больше 20 казахстанцев умерли за сутки от COVID-19 и пневмонии

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За 19 ноября в Казахстане зафиксирован 21 случай смерти от осложнений коронавируса и пневмонии с признаками инфекции. Такие данные приводит Минздрав РК в своем Telegram-канале.

Помимо 1047 случаев коронавируса, выявленных за 19 ноября, еще 14 случаев обернулись смертью зараженных.

Ковидную пневмонию за тот же день диагностировали 101 казахстанцу, еще в 7 случаях заболевшие ею скончались.

За последние же сутки в стране подтвердились более тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего выявлено в Нур-Султане и Алматы, а также в Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943175-bolshe-20-kazahstantsev-umerli-za-sutki-ot-covid-19-i-pnevmonii/