Один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана по состоянию на 20 ноября 2021 года опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В распределении по зонам произошли некоторые изменения. Так, Атырауская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону.

На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом:

в "красной" зоне: Павлодарская и Северо-Казахстанская области;

Павлодарская и Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области;

Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области; в "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская (перешла из "желтой" зоны), Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1047 новых случаев коронавируса, 20 из них - в Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943115-odin-region-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/