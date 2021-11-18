Непривитых студентов не пускают на занятия в Актау (видео)

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Отчисление грозит студентам из Актау, не поставившим прививки от коронавируса. По словам самих учащихся, с ноября к занятиям допускают лишь тех, у кого "зеленый" статус в Ashyq. А трем тысячам студентам с "синим" статусом запретили посещать пары, передает КТК.

"Достаточно людей, которые не ходят, но почему-то многие молчат. Вот мы собрались, как говорится, группа активистов, которые недовольны тем, что вытворяет, как говорится, руководство вуза и, естественно, хотим с этим бороться. Многим она поставила, что не было этих студентов. И соответственно, она, как выяснилось, что подаю, говорит, на отчисление из-за того, что многих не было, пропуски", - поделилась мама одной из студенток Марина Павловей.

Родители студентов рассказали журналистам, что неоднократно обращались к руководству вуза, пытаясь выяснить, на каком основании их детей не допускают к занятиям. Примечательно, что в последнем постановлении санврача региона нет пункта, согласно которому студентам с "синим" статусом запрещается посещать университет.

В деканате университета разговаривать и с родителями, и со студентами отказались. Но родители студентов останавливаться не намерены - они готовят жалобу в МОН.

Между тем журналистам в университете все же дали комментарий. Как сообщили в вузе, на сегодня от коронаиврусной инфекции получили прививки больше 5 тыс. студентов и весь коллектив учебного заведения. Рисковать здоровьем привитых граждан вуз не собирается.

Здесь же заявили, что учащихся ранее предупреждали о необходимости вакцинироваться.

"Постановление правительства за №612 от 24 сентября, то, что в перечень обязательных прививок вошла коронавирусная инфекция – это прививка от ковида. И Кодекс Республики Казахстан «О здоровье», согласно пункту 80, то, что каждый гражданин Республики Казахстан обязан заботиться о своем здоровье, а также нести солидарную ответственность за сохранение здоровья общественного", - прокомментировала ситуацию руководитель управления маркетинга и коммуникаций Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова Жансая Смагулова.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе в Казахстане началась вакцинация препаратом Pfizer - получить прививку американской вакциной могут дети старше 12 лет, кормящие мамы и беременные женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942709-neprivityh-studentov-ne-puskayut-na-zanyatiya-v-aktau-video/