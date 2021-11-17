Готовы ли казахстанцы платить за прививку Pfizer

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Накануне правительство поддержало проект Минздрава о применении вакцины Pfizer на коммерческом рынке - в скором времени казахстанцы смогут привиться этой вакциной платно. Готовы ли сами граждане платить за иммунизацию от КВИ, узнали журналисты.

Еще до поставки Pfizer в Казахстан Минздрав сообщал, что прививать этим препаратом в первую очередь будут подростков от 12 лет, беременных женщин и кормящих мам. Для этой категории граждан вакцинация американским препаратом останется бесплатной.

Во сколько обойдется прививка Pfizer другим казахстанцам, в Минздраве пока не подсчитали.

Предполагается, что платно получить долгожданную вакцину можно будет уже в конца года.

Между тем, журналисты телеканала "Астана" решили опросить казахстанцев и узнать, готовы ли они платить за прививку от КВИ американской вакциной. Мнения разделились, но большинство граждан не готово отдавать большие деньги - ведь прививки другими вакцинами останутся бесплатными.

"Если, допустим, 15-20 тысяч, то я бы не вакцинировалась. Это уже наглость", "Это – наше здоровье. Можно и заплатить. Главное, чтобы цена адекватная была", - поделились опрошенные казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942525-gotovy-li-kazahstantsy-platit-za-privivku-pfizer/