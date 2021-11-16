Одна область Казахстана покинула "зеленую" зону по COVID-19 и перешла в "желтую"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал️ МВК по нераспространению COVID-19. Согласно данным за последние сутки, Атырауская область перешла из "зеленой" зоны в "желтую".

Согласно актуальным на утро 16 ноября данным, матрица оценки эпидситуации в регионах выглядит следующим образом:

в "красной" зоне остаются Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

остаются Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области;

находятся Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области; к "зеленой" зоне относятся Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области.

Отметим, весь Казахстан в целом на прошлой неделе перешел в "зеленую" зону. Число случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться - за последние сутки в стране выявили менее тысячи случаев заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942340-odna-oblast-kazahstana-pokinula-zelenuyu-zonu-po-covid-19-i-pereshla-v-zheltuyu/