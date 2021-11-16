Врач назвал опасные при COVID-19 препараты

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Врач назвал ошибку многих пациентов при лечении коронавирусной инфекции, передает Sputnik Россия.

При лечении COVID-19 нельзя применять антибиотики.

"У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции", - говорит кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Самовольное принятие антибиотиков без консультации с врачом тем более недопустимо. Это может негативно отразиться на качестве иммунного ответа.

"Задача иммунной системы - бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами", - объяснил Чурадзе.

Кроме того, если человек принимает эти препараты бесконтрольно, он повышает устойчивость флоры к ним. И когда антибиотик будет действительно нужен при лечении, то эффекта от него уже не будет.

Специалист рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно обращаться к врачу.

"В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости нужно обратиться за медицинской помощью", - утверждает врач.

Он добавил, что от тяжелого течения или даже смерти от COVID-19 может спасти вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942339-vrach-nazval-opasnye-pri-covid-19-preparaty/