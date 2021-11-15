Россия завершает разработку прерывающего развитие COVID-19 препарата

Михаил Мурашко. Фото: YEKATERINA SHTUKINA/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью ТАСС, что они завершают разработку препарата, который прерывает развитие COVID-19.

Как отметил российский министр, пока ни у одной из стран нет средства от коронавируса. Но препарат, который разрабатывает Россия, сможет остановить развитие COVID-19 на начальном этапе инфицирования.

На вопрос, о каком лекарстве идет речь, Мурашко ответил: "завершим испытания, тогда и расскажем".

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку нового препарата на основе антител для лечения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942208-rossiya-zavershaet-razrabotku-preryvayuschego-razvitie-covid-19-preparata/