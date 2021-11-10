Для возврата к обычной жизни нужно привить 80% казахстанцев, заявили в Минздраве

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Сегодня в кулуарах правительства глава комитета Минздрава Айжан Есмагамбетова ответила, почему не сбылся прогноз о возврате к нормальной жизни в случае привития 60% казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

«К сожалению, сегодня исследования показывают и ВОЗ говорит, что уровень коллективного иммунитета 60% - это минимально, цифра с учетом мутации вируса – 80%», - сообщила Есмагамбетова.

Она добавила, что даже при привитии 80% граждан, казахстанцы все равно не смогут отказаться от масочного режима.

«К сожалению, это одна из мер защиты от коронавируса», - добавила спикер.

Напомним, что сегодня на заседании правительства министр Цой заявил, что с 22 ноября 2021 года в Казахстане стартует ревакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941473-dlya-vozvrata-k-obychnoy-zhizni-nuzhno-privit-80-kazahstantsev-zayavili-v-minzdrave/