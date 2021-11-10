Казахстанцев напугали слухи о введении следящих браслетов

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В Сети стали распространять слухи о том, что скоро якобы людей обяжут носить специальные следящие браслеты. Эти устройства будут вибрировать при нарушении социальной дистанции и издавать звуковой сигнал при приближении к человеку с положительным результатом теста на COVID-19. Авторы портала StopFake.kz пояснили, что сообщения о вводе обязательного ношения следящих браслетов сильно преувеличены.

Фактчекеры отметили, что подобные устройства действительно существуют. В феврале 2021 года премьер Онтарио (провинция в Канаде) Дуг Форд выступил за то, чтобы инвестировать 2,5 млн долларов в создание браслетов, которые способны отслеживать контакты людей с COVID-19 и следить за соблюдением социальной дистанции.

Подчеркивается, что жители Онтарио не поддержали идею политика. Они сочли подобную инвестицию бессмысленной и даже опасной. Жители посчитали, что отслеживающие устройства могут нарушать их права.

С тех пор не было никаких сообщений о планах по внедрению следящих браслетов. Технологию, о которой говорил Форд, не используют в Канаде.

Еще в 2020 году в стране запустили единое приложение для оповещения о контактах с зараженными COVID-19.

Программа использует сигналы Bluetooth для обмена данными с другими устройствами поблизости, однако у нее нет доступа к геолокации и персональной информации. Помимо этого, использование данного приложения не является обязательным для канадцев.

С момента запуска технологии ею воспользовались всего 36 316 жителей страны.

Сообщения о вводе обязательного ношения следящих браслетов в Канаде сильно преувеличены, считают авторы портала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941465-kazahstantsev-napugali-sluhi-o-vvedenii-sledyaschih-brasletov/