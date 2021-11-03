Журнал BMJ сообщил о серьезных нарушениях при испытании Pfizer в Техасе

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Журнал BMJ сообщил, что испытания препарата Pfizer в Техасе осенью прошлого года проходили с серьезными нарушениями, передает РИА Новости.

"Региональный директор <...> сообщила BMJ, что компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо. — Прим. ред.), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования 3-й фазы (вакцины. — Прим. ред.) Pfizer", - говорится в сообщении.

Испытания проводила компания Ventavia.

Вакцина Pfizer была одобрена в десятках стран мира. А в некоторых ее даже разрешили применять на детях и подростках.

О нарушениях изданию сообщила бывший региональный директор Ventavia Брук Джексон. Она регулярно говорила с руководством насчет "плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных".

Пренебрежение руководства вынудило ее сделать снимки в качестве доказательств. На одном из них были изображены иглы, которые выбросили в пакет биологических отходов вместо контейнера с острыми предметами.

Когда Джексон сообщила об этом Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), ее уволили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940256-zhurnal-bmj-soobschil-o-sereznyh-narusheniyah-pri-ispytanii-pfizer-v-tehase/