Более 130 человек заразились ковидной пневмонией в Казахстане за сутки

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Новые сведения о жертвах коронавируса и пневмонии с признаками КВИ опубликовал в своем официальном Telegram-канале Минздрав РК.

Информация предоставлена за 29 октября. По данным ведомства, за сутки от коронавируса умерли 17 человек, еще двое стали жертвами ковидной пневмонии.

Также сообщается, что 134 человека заразились пневмонией с признаками КВИ.

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается уже несколько дней подряд. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939772-bolee-130-chelovek-zarazilis-kovidnoy-pnevmoniey-v-kazahstane-za-sutki/