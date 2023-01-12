Плотный завтрак, легкий ужин: ученые рассказали о пользе питания по циркадным ритмам

Завтрак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые заявили, что важно не только то, что ест человек, но и время потребления пищи. По их данным, этот фактор влияет на вес человека, его аппетит в течение дня, а также риск развития хронических заболеваний, передает The Washington Post.

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Последние исследования показывают, что для оптимального состояния здоровья лучше потреблять большую часть калорий в начале дня. Идеальным вариантом является обильный завтрак, скромный обед и маленькая порция ужина. Эта модель питания соответствует нашим циркадным ритмам, которые управляют циклами сна и отдыха.

Новая область исследований называется хронопитание. Марта Гароле, профессор физиологии и питания в Университете Мурсии в Испании, говорит, что в современном мире люди часто пропускают завтрак и переедают вечером после долгого рабочего дня. Исследователи говорят, что намного лучше было бы поступать наоборот.

Испания отличается культурой позднего приема пищи. Профессор Гароле говорит, что у людей, которые обычно выбирают обильный обед и легкий ужин, возникает меньше проблем с обменом веществ, чем у людей, которые потребляют много калорий в ночное время.

Эти же данные подтверждаются и другими исследованиями. В рандомизированном исследовании Университета Джона Хопкинса ученые обнаружили, что молодые люди сжигали меньше жира во время тренировок, если ужинали в 22:00. Те же люди сжигали намного больше жира, если ужинали до 18:00. Поэтому специалисты рекомендуют следовать этим советам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/2004938-plotnyy-zavtrak-legkiy-uzhin-uchenye-rasskazali-o-polze-pitaniya-po-tsirkadnym-ritmam/