Производители искусственного мяса придумали, как привлечь покупателей

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Производители искусственного мяса задумываются над тем, как расширить линейки производства и сохранить интерес со стороны потребителей. После бума, который пережила эта индустрия в 2020 году, производители растительной продукции столкнулись со снижением спроса, передает Bloomberg.

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Бум на искусственное мясо в 2020 году связывают с удачным стечением обстоятельств. Расширение дистрибуции в продуктовых магазинах было запланировано еще до пандемии, поэтому весной 2020 года у производителей были хорошие возможности для старта. Нехватка традиционных продуктов из мясного фарша побудила попробовать растительное мясо даже тех потребителей, кто не является целевой аудиторией таких продуктов.

По данным аналитической компании IRI Worldwide, после роста на 53% до 473 млн долларов в 2020 году, продажи мяса растительного происхождения в 2021 году выросли лишь на 1%. Это связывают с тем, что у людей снова появилась возможность ходить в рестораны. Кроме того, пропал эффект новизны. И если раньше искусственное мясо попадало на полки магазинов в виде котлет для гамбургеров и колбасы, то теперь производители пытаются придумать новые линейки продукции: пирожки с искусственным мясом, равиоли, пицца, замороженные сэндвичи.

Компания Impossible Foods работает над созданием инновационных продуктов с помощью технологических разработок. Сейчас компания пытается создать имитацию целой куриной грудки. По словам Денниса Вудсайд, президента Impossible Foods, несмотря на то, что американцы сейчас проводят много времени дома, приготовление пищи все еще остается для многих проблемой. Люди стремятся питаться разнообразно, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе, но не все умеют готовить. По его словам, есть категория людей, которые хотят отказаться от продуктов животного происхождения, но испытывают проблемы с тем, чтобы найти простой в приготовлении источник белка. Для них продукты из искусственного мяса станут достойной альтернативой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1956578-proizvoditeli-iskusstvennogo-myasa-pridumali-kak-privlech-pokupateley/