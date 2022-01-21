Названы пять снижающих уровень холестерина продуктов

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Профессор Калифорнийского университета рассказала, какие продукты снижают уровень холестерина, передает Медик Форум.

В грушах и яблоках нет жира, холестерина и натрия, говорит профессор Чжоапина Ли.

Также в них мало калорий. Пищевые волокна в этих фруктах защищают сердце, снижают кровяное давление и ЛПНП (липопротеины низкой плотности) или, как по-другому называют, плохой холестерин. Также ЛПНП снижают содержащиеся в грушах и яблоках пектины.

Еще один полезный продукт - виноград. Его влияние на организм исследовала группа ученых под руководством самой Чжоапины Ли.

"Мы обнаружили, что виноград благотворно влияет на кишечные бактерии, и это отличная новость, поскольку здоровый кишечник имеет решающее значение для хорошего здоровья", - сказала она.

Снижают плохой холестерин авокадо и арбуз. В последнем содержится аминокислота цитруллин, которая повышает уровень оксида азота в крови. Исследования ученых показали, что у питавшихся этим продуктом людей наблюдался низкий показатель общего холестерина, холестерина ЛПНП.

Также потребление арбуза благотворно влияет на сердце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1952298-nazvany-pyat-snizhayuschih-uroven-holesterina-produktov/