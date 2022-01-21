Назван идеальный напиток перед сном

Иван-чай. Иллюстративное фото: Pexels

Диетолог назвала напиток, который будет полезен для организма перед сном, передает РИА Новости.

"Иван-чай - кладезь полезных веществ. Витамина С в нем в 5-6 раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций - неполный перечень полезных веществ, содержащихся в Иван-чае", - говорит диетолог Ирина Рыль.

Еще одна особенность Иван-чая - в нем нет кофеина. Поэтому напиток можно пить перед сном в больших количествах. Наоборот, он оказывает на организм успокаивающий эффект.

Благодаря содержащемуся в Иван-чае бета-ситостерину нормализуется уровень холестерина, элемент благотворно влияет на обмен липидов и гормональную систему. Способствует усвоению железа в крови, поэтому полезен людям с анемией. Имеет выраженный желчегонный эффект.

"Это растение некоторые называют "мужской травой", оно благоприятно влияет на работу предстательной железы. Содержащийся в корнях ханерол противостоит развитию новообразований в мужских органах. Средствами на иван-чае лечат аденому, простатит", - объяснила Рыль.

Иван-чай полезен для беременных при токсикозе. Его можно пить даже детям. Но, как и любые лечебные травы, злоупотреблять им нельзя. Его можно пить не более четырех недель. А после делать перерывы на три-четыре недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1952251-nazvan-idealnyy-napitok-pered-snom/