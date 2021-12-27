Диетолог назвала несколько способов прекратить стремительно набирать вес

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Диетолог назвала несколько причин нарушения метаболизма, передает РИА Новости.

Причинами нарушения метаболизма могут быть отказ от утреннего приема пищи, нерегулярное питание или съедание слишком больших порций, недостаток воды и сна, стресс.

Также факторами замедления метаболизма могут быть наследственные болезни и когда основным ежедневным приемом пищи у человека является только ужин.

Чтобы исправить эту проблему, диетолог Светлана Фус порекомендовала добавить в рацион овощи, злаковые и фрукты. При этом они должны составлять две трети вашей тарелки. Эти продукты нормализуют работу кишечника, богаты минералами, витаминами и клетчаткой, очищают организм от токсинов.

Помимо этого Фус порекомендовала отказаться от сладостей, полуфабрикатов, мучного и фастфудов и пить достаточное количество воды.

Не менее важно ввести в привычку три-четыре приема пищи в день, чтобы сохранять чувство сытости в течение примерно четырех часов. Это поможет не налегать на большие порции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1948624-dietolog-nazvala-neskolko-sposobov-prekratit-stremitelno-nabirat-ves/