Культурный сдвиг: вечеринки в честь разводов стали популярны в США

Вечеринка. Иллюстративное фото: pexels.com

Вечеринки в честь развода стали новой популярной тенденцией в США. По словам экспертов, это сигнализирует о том, что общество постепенно перестало стигматизировать разводы и относиться к данному факту как к личной неудаче человека, передает The Wall Street Journal.

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На протяжении большей части истории человечества развод не был событием, которое общество было готово одобрить. Однако сейчас происходит культурный сдвиг. Несмотря на то, что уровень разводов в США снижается, люди, принявшие решение о разводе, ощущают большую поддержку со стороны окружающих. Согласно опросам Gallup, количество взрослых американцев, считающих развод морально приемлемым, достигло исторического максимума.

"Раньше развод считался чем-то, чего нужно стыдиться из-за общественного давления и стереотипов. Но сегодня люди постепенно перестают считать это событие социальным позором и, вместо этого, воспринимают развод как один из этапов жизни, с которым может столкнуться каждый", — говорит Николь Содома, адвокат по разводам, автор книги "Пожалуйста, не извиняйтесь".

Свасти Сарна, глобальный директор по анализу данных в Pinterest, отмечает, что все больше людей начали искать визуальные идеи для вечеринок в честь развода на платформе Pinterest, а те, кто провел такие мероприятия, загружают фотографии декора, который они использовали. Количество запросов "игры для вечеринок в честь развода" на Pinterest выросло на 80%, а поиски "тортов о разводе" увеличились на 50% в июне 2022 года по сравнению с предыдущим годом.

По данным Pinterest, также наблюдается увеличение запросов на идеи декора для вечеринок по случаю развода (35%) и подарков в честь развода (30%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/relationship/2029074-kulturnyy-sdvig-vecherinki-v-chest-razvodov-stali-populyarny-v-ssha/