Льготы для сотрудников, переживающих развод, начали предоставлять компании по всему миру

Развод. Иллюстративное фото: pexels.com

Все больше компаний по всему миру начинают предоставлять льготы и поддержку сотрудникам, переживающим развод. В некоторых случаях это может быть оплачиваемый отпуск, гибкий график работы или юридическая поддержка, передает BBC.

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За последние несколько лет все больше компаний начало придерживаться концепции work-life balance, помогая своим сотрудникам поддерживать баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Помимо оплачиваемого отпуска во время менструации для женщин, а также оплаты услуг психолога, многие компании стали поддерживать своих сотрудников, переживающих развод.

По словам Ребекки Пирс, бывшего адвоката по семейным делам и соучредителя лондонской консалтинговой компании Pierce&Groves, развод является одним из самых стрессовых жизненных событий, через которые может пройти человек. Это событие может влиять как на психологическое состояние, так и на работоспособность человека. Известие о разводе может стать для кого-то шоком, если инициатором является второй партнер. Кроме того, развод является очень трудоемким процессом.

Некоторые фирмы предлагают сотрудникам оплачиваемый отпуск или гибкий график работы, чтобы люди могли заниматься личными делами, связанными с расторжением брака, присутствовать на встречах и судебных слушаниях. Другие компании также оказывают эмоциональную, психологическую и юридическую поддержку своим сотрудникам.

Так, например, американское издательство Hearst выплачивает пособие для сотрудников, которые пережили развод и теперь должны выплачивать алименты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/relationship/2028508-lgoty-dlya-sotrudnikov-perezhivayuschih-razvod-nachali-predostavlyat-kompanii-po-vsemu-miru/