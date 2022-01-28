Как обрести эмоциональную независимость: 6 стадий выздоровления

Иллюстративное фото: pexels.com

Человек может излечиться от эмоциональной зависимости, когда понимает ее причины, имеет в своем распоряжении определенные средства и получает поддержку, которая ему нужна. Сегодня расскажем о том, как определить свою стадию и взять верный курс на исцеление.

Эмоциональная зависимость от другого – это расстройство, которое возникает в результате незавершенности важных стадий развития в детстве.

В данном случае стадии автономии, стадии психологического рождения. Эта стадия важна для становления собственного я, отдельного от родителей.

Если эта стадия не пройдена, то утрачивается свобода распоряжаться собой. Появляется ощущение чужого сверх контроля, склонность к постоянному стыду за свои действия и сомнения в себе.

Вот здесь и появляется зависимость от других. Чаще всего зависимость от чужой поддержки и чужого мнения.

Как понять, что в выздоровлении от эмоциональной зависимости мы все делаем правильно и находимся на верном пути? Об этом рассказывается психолог Владимир Решетников в своем Instagram-блоге.

"Чтобы определить, на какой стадии выздоровления вы находитесь в настоящее время, отметьте для себя утверждения, которые больше всего вам подходят", - пишет эксперт (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Стадия до выздоровления:

Я не могу изменить другого человека и не могу больше ждать его изменений, моя жизнь становится неуправляемой.

Я осознаю, что являюсь созависимой.

Я осознаю необходимость изменений в жизни.

Я намерена что-то предпринимать для своего выздоровления.

Стадия стабилизации:

Я ощущаю возможность перестраивать свое мышление и реагирование.

Мое эмоциональное состояние постепенно выравнивается.

Я чувствую себя более спокойно, но волнение все еще не покидает меня.

У меня появляется мотивация и надежда на лучшее.

Стадия раннего выздоровления:

Я осознаю и принимаю свою созависимость.

Я осознаю и принимаю то, что для своего выздоровления мне необходимо прикладывать усилия.

Я начинаю узнавать новые способы заботы о себе.

Я учусь отстаивать свои личные границы и замечаю первые перемены в отношениях с окружающими людьми.

Средняя стадия выздоровления:

Я осознанно ставлю перед собой собой цели в выздоровлении и работе над собой.

Я постепенно начинаю понимать, что значит эмоциональное равновесие.

Я учусь принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за свое счастье.

Меня меньше волнует, кто и что обо мне подумает.

Позднее выздоровление:

Я осознаю связь своего детства и созависимости.

Я проясняю собственную систему ценностей и отделяю ее от системы ценностей своих родителей.

Я осознаю важность дальнейшей работы над собой и личностного роста.

Большинство сфер моей жизни в той или иной степени улучшились.

Стадия поддержания выздоровления:

Я спокойно прохожу через жизненные трудности.

Я нахожу способы для заботы о себе.

Я искренне принимаю себя со всеми своими достоинствами и недостатками.

Я продолжаю учиться быть автономной, но не теряю способности просить о помощи тогда, когда мне это необходимо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/relationship/1953420-kak-obresti-emotsionalnuyu-nezavisimost-6-stadiy-vyzdorovleniya/