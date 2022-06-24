Ана де Армас ошеломила зрителей перевоплощением в Мэрилин Монро

Ана де Армас в роли Мэрилин Монро. Фото: instagram.com/ana_d_armas

В Сети появился первый тизер фильма "Блондинка" о легендарной Мэрилин Монро с кубино-испанской актрисой Аной де Армас в главной роли, передает РИА Новости.

Образ культовой актрисы воплотила кубино-испанская актриса Ана де Армас. Поклонники отмечают, что такого точного перевоплощения в Мэрилин они еще не видели.

Фильм снят по мотивам романа Джойса Кэрола Оутса. Автор передает сложную, многогранную натуру и противоречивую «глянцевую» жизнь Мэрилин Монро.

Написал сценарий и снял ленту Эндрю Доминик.

События разворачиваются в 1950-60-х годах. Особое внимание в ленте уделяется внутренней жизни Монро и ее взглядам на мир.

Черно-белый ролик начинается с того, что Мэрилин плачет перед зеркалом, а заканчивается кадрами, где она демонстрирует сияющую улыбку, к которой привыкли зрители.

Это указывает на двойственность, характерную для жизни Монро: страдания за закрытыми дверями и ослепительную яркость на публике.

В тизере звучит замедленный вариант культовой композиции "Diamonds are a girl’s best friend", что усиливает мрачные интонации.

Премьера состоится на Венецианском кинофестивале летом 2022 года. 23 сентября фильм появится на сервисе Netflix.

Напомним, великая Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но ее имя все еще не сходит с заголовков мировых таблоидов. Ее образ до сих пор является эталонным, поэтому многие звезды стремятся дотронуться до недосягаемой Монро.

Пока поклонники по всему миру предвкушают долгожданную премьеру фильма "Блондинка", предлагаем подборку фотографий актрисы Аны де Армас, которая смогла так искусно перевоплотиться в культовую знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/gloss/1974550-ana-de-armas-oshelomila-zriteley-perevoploscheniem-v-merilin-monro/