Казахстанцы задолжали своим детям 19 млрд тенге по алиментам

На начало июля свыше 253 тысяч казахстанцев задолжали своим детям около 19 миллиардов тенге по алиментам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на начало июля долг 253 тысяч недобросовестных родителей перед 367 тысячами детей достиг 19 млрд тенге.

Неуплату должники оправдывают отсутствием работы. И, по данным прокуратуры, большинство из них действительно официально не трудоустроены, а некоторые - и вовсе не стремятся к этому.

"Недобросовестные должники с целью уклонения от исполнения обязательств по содержанию детей скрывают доходы, деньги хранят на электронных кошельках.

В целях защиты интересов детей органы прокуратуры, в пределах своих полномочий, принимают меры по выявлению таких скрытых заработков и привлечению должников к установленной законом ответственности. Столичная прокуратура выявила 170 злостных "алиментщиков", которые скрывали на электронных кошельках свои деньги на сумму более 350 млн тенге", - отмечается в сообщении.

Также, по данным ведомства, по фактам уклонения от уплаты алиментов начато 30 досудебных расследований, после чего была погашена задолженность на 45 млн тенге.

В итоге 7 должников приговорены к ограничению свободы и общественным работам, 2 дела прекращены за примирением сторон, еще 20 дел расследуются полицией, одно еще рассматривается судом.

В целом, по данным прокуратуры, с начала года мерами прокурорского надзора защищены права 15,5 тысячи детей, и в их пользу взыскано более 2,3 млрд тенге долгов по алиментам. К уголовной и административной ответственности привлечены 1,7 тысячи должников, уклонявшихся от уплаты алиментов.

Напомним, ранее казахстанские депутаты предложили создать алиментный фонд, который бы защитил права на материальную помощь одиноких женщин с детьми.

Мы также писали, о том, как борются с неплательщиками алиментов в Казахстане. В феврале сообщалось, что 15 тыс. казахстанцам запретили покидать страну за неуплату алиментов.

Стоит отметить, что люди идут на разные ухищрения, чтобы избежать оплаты алиментов. Так, к примеру, казахстанец прикинулся мертвым, чтобы не платить алименты.

А жителю ЗКО из-за долга по алиментам более 5 млн тенге назначили наказание в виде ограничения свободы с привлечением к принудительному труду.

В Астане у должников по алиментам и вовсе конфискуют автомобили.

В ЗКО из-за того, что отец ребенка уклонялся от ответственности, суд установил, что алименты внуку будет выплачивать его бабушка.

Ранее также стало известно, что жителя Шахтинска подвергли административному аресту из-за долга по алиментам перед ребенком на сумму свыше 5 млн тенге. При этом мужчина имеет постоянный доход, а судебный исполнитель разъяснил ему ответственность за неисполнение обязательств.

Но есть и случай, когда акмолинке удалось взыскать 65 млн тенге долга по алиментам.

Отметим, алименты - это одна из форм финансовой поддержки членов семьи. Тех, кто уклоняется от их выплаты, принуждают к этому по суду. Кто и сколько должен платить, определяют законы Казахстана. Родители должны содержать несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети — нуждающихся родителей. Супруги должны материально поддерживать друг друга иногда и после расторжения брака.

В некоторых случаях есть такие обязательства между братьями и сестрами, внуками и дедушками / бабушками. Такие нормы регулируются Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье".