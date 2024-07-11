Павлодарцам рассказали, как выбирать детские игрушки

Санврачи рассказали павлодарцам, какие игрушки следует покупать детям. Особенно важно, чтобы такой товар имел сертификат соответствия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК региона.

Как сообщается в официальном аккаунте департамента в Facebook, сейчас, когда все прилавки магазинов завалены разнообразными игрушками, выбрать что-то для ребенка не так сложно. Кто-то выбирает самую привлекательную игрушку, кто-то исходит из цены, полагая, что чем выше стоимость, тем лучше качество.

"Однако нужно обратить внимание, что детские игрушки, даже если для продажи завозится один экземпляр, должны иметь документы, подтверждающие соответствие. В первую очередь, покупатель перед покупкой должен запросить у продавца сертификат соответствия. Он дается на ту игрушку, которая считается безопасной", - рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Санитарные врачи особо отметили, что игрушка при ее применении по назначению не должна представлять опасность для жизни и здоровья детей. Так, в игрушках для детей до 3 лет не допускается применение натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, картона и бумаги.

Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота. Доступные кромки, острые концы, жесткие детали, зазоры, выступы, шнуры, канаты и крепления игрушек должны исключать риск травмирования ребенка. Упаковка должна быть безопасной, чтобы исключить риск, связанный с удушьем ребенка.

Маркировка игрушек должна быть достоверной, легко читаемой, доступной для осмотра. Она должна содержать следующую информацию: наименование игрушки, страны производителя, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, способы ухода за игрушкой (при необходимости).

Также маркировка должна содержать дату изготовления (месяц, год), срок службы или срок годности (при их установлении). В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки включают комплектность (для набора), правила эксплуатации, способы гигиенической обработки, меры безопасности при обращении с игрушкой, предупредительные надписи, инструкцию по сборке.

"Выбор игрушек - очень важное и серьезное дело! При покупке внимательно осматривайте игрушку, убедитесь в отсутствии сильных запахов, требуйте сертификат соответствия", - заявили в департаменте.

На летних каникулах детям случается скучать, но это самое подходящее время, чтобы найти увлекательное занятие. Ранее мы предложили несколько интересных идей, соответствующих разному возрасту.

Также сообщалось о том, какими играми можно занять детей дома. Домашние игры позволяют весело провести свободный вечер на каникулах всей семьей. В списке есть игры для малышей, подростков или такие, в которых все участвуют на равных.