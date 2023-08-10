Ученые заявили, что почти половина японских женщин так и не заведут детей в будущем

Женщина и ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что более 40% японских женщин могут так никогда и не стать матерями. Это тревожная новость для страны, где низкая рождаемость и стремительное старение населения стали национальной проблемой, передает Bloomberg.

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Примерно 42% взрослых японских женщин могут так и не завести детей, сообщает газета Nikkei, ссылаясь на данные правительственной исследовательской группы, которые скоро будут официально опубликованы. Согласно более оптимистичному сценарию, лишь четверть женщин, родившихся в 2005 году, могут остаться без потомства.

Проблема низкой рождаемости критична для Японии и других стран с быстро стареющим населением. В прошлом году островное государство зафиксировало наименьший уровень рождаемости за всю историю наблюдений. Снижение рождаемости наблюдается в стране уже семь лет.

Численность рабочей силы в Японии уменьшается, а сокращение числа налогоплательщиков снижает доходы страны. В результате Япония может столкнуться с увеличением внешнего долга и, возможно, потерять свой статус третьей крупнейшей экономики мира.

Ожидается, что отчет представит подробные причины, по которым японские женщины в ближайшие годы будут отказываться от рождения детей. Ранее эксперты указывали на такие факторы, как отсутствие стабильного дохода и неопределенность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/2031789-uchenye-zayavili-chto-pochti-polovina-yaponskih-zhenschin-tak-i-ne-zavedut-detey-v-buduschem/