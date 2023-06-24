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Черный рынок репетиторских услуг сформировался в Китае, несмотря на запреты властей

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Школьники сидят за столом
Школьники. Фото: Cheng Quan/VCG via Getty Images

Обеспокоенные родители из Китая обращаются к услугам репетиторов для своих детей, несмотря на возможные штрафы. Учителя также соглашаются на внеклассные занятия с детьми, даже если это угрожает их карьере, сообщает Financial Times.

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В 2021 году власти Китая ввели запрет на внеклассные занятия по общеобразовательным предметам, таким как китайский и английский языки, а также математика. Родителям запрещено обращаться к педагогам за такими услугами, а учителям запрещено получать прибыль, работая вне школы.

Целью правительства было сократить разрыв в образовании между выпускниками школ, поскольку дети из более состоятельных семей, которые могут позволить себе репетиторов, имеют больше шансов поступить в университеты. В свою очередь, наличие диплома о высшем образовании может сыграть решающую роль при поиске хорошо оплачиваемой работы.

За последние два года в Китае возник черный рынок репетиторских услуг. Родители продолжают нанимать педагогов, несмотря на возможные штрафы за эту деятельность. Если раньше репетиторы предоставляли услуги официально через китайские компании, зарегистрированные в США, то сейчас педагоги поддерживают контакт с родителями напрямую.

Джулиан Фишер, соучредитель Venture Education, отмечает, что точно оценить масштаб рынка невозможно из-за отсутствия публичной информации. Однако образование детей является приоритетом для большинства семей. Родители, а также бабушки и дедушки, которые всю жизнь занимались физическим трудом на заводах или в поле, не хотят такой же жизни для своих детей. Поэтому они готовы нарушать правила, чтобы дети получили дополнительную подготовку и имели возможность поступить в университет.

Один из учителей английского языка из Шанхая, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что спрос на его услуги просто невероятный. Он получает 400 юаней в час (56 долларов) за занятия с учениками на дому.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/2026086-chernyy-rynok-repetitorskih-uslug-sformirovalsya-v-kitae-nesmotrya-na-zaprety-vlastey/

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