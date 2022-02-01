Упрямство со знаком плюс: как развить в детях выдержку и целеустремленность

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Не добивается целей лишь тот, у кого их нет, и тот, кто ничего не делает для их реализации. Целеустремленность — главное качество личности. Умение ставить цели — первая ступенька к успеху.

Детский психолог Лейсан Усачева в своем Instagram-блоге рассказывает о том, как взрастить лучшие качества в своих детях и подготовить их ко взрослой жизни.

По словам специалиста, целеустремленность лучше всего воспитывать через игру, чтобы обучение малыша сопровождалось исключительно положительными эмоциями.

Эксперт делится нетипичными советами о том, как поддержать естественное развитие целеустремленности в детях.

Цель - препятствия - достижение - гормон удовольствия

"Открою вам один секрет: целеустремленность не нужно развивать. Давайте разберемся. Представьте, что маленький младенец распластался на полу на животике, упорно и хаотично двигая руками и ногами. Что он делает? Он поставил себе цель - лежащий впереди блестящий фантик.

Ребенку не важно, что он не умеет пока передвигаться - его мозг поставил цель, а тело упорно двигается к ней.

Вот карапуз подрос и научился ползать. Из чего теперь состоит его жизнь? Правильно! Он ставит себе цель и бежит (ползет) к ней. И так весь день.

Временная карусель крутится и карапуз уже стал бегающим непоседой. Какие у него теперь цели? "О, какая большая лужа!", "Вау, какая черная грязь!", "Ух ты, какая огромная ветка!"

В мозге у ребенка заложена программа на постановку и достижение цели. Цель - препятствия - достижение - гормон удовольствия", - рассуждает специалист (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Цель - препятствия - фрустрация - гормон стресса

Почему родители на замечают, что их ребенок блещет целеустремленностью?

"Давайте прокрутим назад временную карусель: карапуз, хаотично болтающий ногами и руками, поставил цель - "достать фантик".

Мама, обеспокоенная тем, что он возьмет этот фантик в рот, скорее перехватывает его и направляет в мусорное ведро. Цель - препятствия - фрустрация - гормон стресса.

Малыш, восторженно несущийся на своих четырех к сумке бабушки, не достигает цели: бабушка скорее убирает сумку, чтобы он не создал беспорядок, вывернув ее наизнанку. Цель - препятствия - фрустрация - гормон стресса.

Ребенок, увидевший цель - "лужа", вдогонку слышит грозное "не смей прыгать в нее!" Цель - препятствия - фрустрация - гормон стресса.

Таким образом программа перезаписывается: постановка цели и попытка ее достичь сопровождаются гормоном стресса. Поэтому "да ну эти цели". Вырабатывает новая программа, не слишком благоприятная для взращивания целеустремленности", - делится эксперт.

Лейсан Усачева не отрицает, нельзя допускать полнейшую вседозволенность. Не все цели ребенка должны быть достигнуты. Просто потому, что многие из них опасны для жизни.

Психолог дает простые рекомендации, как обеспечить безопасность своего дитя и не отбить в нем желание достигать цели.

"Постарайтесь дома создать разрешенные цели. А нежелательные цели убрать повыше, подальше, поглубже.

На улице оценивайте, насколько действительно цель нежелательна. Если это всего лишь прыжок в лужу, стоит ли чистая одежда того, чтобы ваш ребенок не достиг поставленной цели?

Однако если, допустим, ребенок решил утолить свою жажду водой из лужи, тогда, конечно, можно ему объяснить, почему эту цель не стоит достигать", - говорит специалист.

В этом случае важно:

Объяснить на языке ребенка, почему вы не разрешаете ему сделать то, что он задумал.

Показать одобряемый аналог его цели: "воду из лужи пить нельзя, а вот из этой бутылки можно".

"Проанализируйте день ребенка, достижений должно быть намного больше. Если вы наблюдаете перекос в сторону нежелательных целей, тогда сами создайте ему условия для возникновения одобряемых целей", - подытожил эксперт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/1953983-upryamstvo-so-znakom-plyus-kak-razvit-v-detyah-vyderzhku-i-tseleustremlennost/