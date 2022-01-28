Как стать хорошим отцом: простые истины от доктора Комаровского

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Быть хорошим родителем - важная и благородная цель. Независимо от того, какого возраста ваш ребенок или сколько у вас детей, вы все равно остаетесь папой. Чтобы быть хорошим отцом, необходимо проводить время с детьми, быть хорошим воспитателем и примером для подражания, а также быть внимательным к нуждам своих близких.

Известный врач, телеведущий и блогер Евгений Олегович Комаровский в своем YouTube-канале рассказывает о современных тенденциях в области отцовства и материнства.

"Еще раз подчеркиваю - знаний о том, что с ребенком делать, у состоявшихся папы и мамы абсолютно одинаково - то есть практически нет", - убежден специалист.

Тем временем, по наблюдениям доктора, большинство мужчин живут почти в абсолютной уверенности в том, что женщины рождаются не только со способностью выносить и родить ребенка, но еще и с чипом, на котором записана обучающая программа по воспитанию и уходу за ребенком.

Практика показывает, что это далеко не всегда так. Молодая мама и папа находятся в одинаковой позиции. Разница лишь в том, что у женщин действительно материнский инстинкт развит в два раза больше, чем у мужчин.

Однако это никак не освобождает будущего папу от ответственности за своего ребенка, причем в равной доле с мамой.

Конечно, не будем забывать, что большинство семей живут по принципу: "муж - добытчик, жена - хранительница очага". И, зачастую, мужчины работают с утра и до вечера.

Тут возникает резонный вопрос, когда папе принимать участие в воспитании ребенка?

И есть ли в этом необходимость, ведь женщины могут справиться и без мужчин?

Педиатр отметил, что папа — это не тот человек, который раз в месяц отвлечется от дел и проверит домашнее задание ребенка, и не тот, кто три раза за все детство возьмет чадо на рыбалку.

"Папа — это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь, и который никаких ответственных решений вообще не принимает", - сказал Комаровский в выпуске "Краткий курс начинающего папы".

По словам специалиста, каждая женщина в глубине души, иногда даже не смея признаться себе в этом, мечтает о командном участии в воспитании детей.

Существуют курсы для молодых родителей, на которых можно вместе научиться элементарному, первичному уходу за младенцами.

Такая совместная работа сплачивает супругов, и дает каждому прочувствовать на себе этот опыт.

"Мы все живем в реальном мире, у каждого свои трудности, но, представьте, как будет приятно за чашкой чая в теплой обстановке вспомнить моменты из детства, и как неприятно, если упоминать будет нечего.

Будьте в тренде - сегодня модно быть папой, который умеет делать хвостики, гуляет с ребенком на площадке, меняет памперсы на равных с мамой. Отцом, который и накормить может, и помыть, и спать уложить.

И знает, как температуру сбить, и на прием к врачу может записаться. Естественно, делая все это не вместо мамы, а для себя, для своего малыша.

Будущие папы, поинтересуйтесь разной литературой и поищите видео о роли отца в семье - это повысит ваш авторитет и силу в глазах вашей семьи", - призывает эксперт.

По мнению Комаровского, отец — это человек, кто всегда рядом с чадом и кто постоянно принимает ответственные решения, а не перекладывает миссию по воспитанию чада на женские плечи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/1953472-kak-stat-horoshim-ottsom-prostye-istiny-ot-doktora-komarovskogo/