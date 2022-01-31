На страже красоты: утренние бьюти-привычки для молодости кожи

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Если каждое утро проходит в спешке и суете, вам стоит пересмотреть приоритеты. Не обязательно прикладывать титанические усилия и кардинально меняться с понедельника. Достаточно обзавестись полезными утренними привычками – они 100% улучшат вашу жизнь. Эти простые занятия и процедуры не займут много времени. Зато они положительно скажутся на вашем здоровье, красоте и молодости.

Перед раскрытием секретов эффективного утра напомним, что здесь главное – постоянство.

Эксперт по фейс-йоге Татьяна Карпова в своем Instagram-блоге предлагает сознательно обзавестись новыми полезными привычками, которые со временем будут вытеснять плохие.

«Поговорим о привычках, которые непосредственно влияют на внешний вид нашей кожи. Приобрести их, конечно, сложнее, чем крем, но дружба с ними позволит вам выглядеть моложе и сохранить красоту на долгие годы.

В Японии, кстати, ухаживать за кожей лица девочек учат с детства - отличная привычка», - добавляет специалист (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Полезные утренние ритуалы:

Выпивайте стакан теплой воды натощак. Это простое действие восполнит водный баланс, запустит работу пищеварительной системы, а также поможет очистить организм от токсинов. Всего один стакан воды утром - залог молодости кожи. Вслед за питьевым режимом важно наладить и режим своего питания. Зачастую главной причиной различных высыпаний и проблем с кожей является именно еда. Не сложно догадаться, что усугубляют кожные проблемы жирная и жареная пища, транс-жиры, сахар, газировки и алкоголь. Их стоит исключить. Принимайте контрастный душ по утрам - это великолепная привычка, которая повысит иммунитет, укрепит нервную систему, повысит тонус мышц и ускорит метаболизм. Протирание лица кубиком травяного льда. Это одна из луч привычек, которая стимулирует обновление клеток, замедляет старение, делает кожу крепкой, упругой и превосходно бодрит. Если вы недовольны своим отражением в зеркале с утра, то на помощь придет ежедневное утреннее очищение кожи лица, тонизирование, нанесение сыворотки легкими массажными постукиваниями подушечками пальцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/beauty/1953850-na-strazhe-krasoty-poleznye-byuti-privychki-dlya-molodosti-kozhi/